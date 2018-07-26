Максим Мартынюк: Закон об органике – это новый толчок для развития бизнеса

10 июля 2018 года Верховная Рада большинством голосов во втором чтении и в целом приняла проект Закона номер 5448-д "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк считает, что этот документ отвечает требованиям отрасли, здравого смысла и экономической справедливости. Кроме того, законопроект будет способствовать интеграции украинского аграрного сектора в экономику европейских стран.

Ожидается, что после подписания закона Президентом Украины и внедрение его в экономику сельского хозяйства ситуация с производством органики улучшится, а именно:

повысится конкурентоспособность органической продукции;

рынок органики будет регулируемым;

появится доверие европейского потребителя к качеству экологически чистых продуктов украинского производителя.

Законопроект содержит общие положения о государственном регулировании производства органики, закрепляет полномочия органов, которые будут постоянно контролировать этот процесс. Также в законе декларируются права и обязанности всех участников рынка органической продукции и организаций, будут выдавать сертификаты качества. В документе оговорены требования к составу и допустимым нормам веществ, используемых при производстве органики.

По мнению Максима Мартынюка, которое он высказал на своей странице в Facebook, с принятием Закона об органике в экономике сельского хозяйства Украины начинается новый отсчет. По его словам, этот документ "дает возможность бизнесу воспользоваться уникальными природными преимуществами по обеспечению биологической чистоты продукции, нарастить экспорт в ЕС и за пределы Евросоюза, а для государства – распространить на этот сектор агропроизводства программы государственной поддержки".

Поддержка со стороны государства очень нужна ввиду того, что выращивание органики сложный вид производства, который требует финансовых вложений, трудовых усилий профессионалов с опытом и глубокими агрономическим знаниями.

Несмотря на сложности Украина постепенно превращается в мощного товаропроизводителя в сфере производства органики.

По состоянию на первое полугодие 2018 года в стране работают около 390 официально зарегистрированных производителей органики более чем на 440 тысячах га сельскохозяйственных органических земель, имеющих соответствующий сертификат. Доля сертифицированных органических площадей приближается к 1% от всех сельхозугодий. Не чураются этой темы и агрохолдинги, среди которых есть такие, которые выделяют 10% земель под органику.

Эксперты считают, что органическое производство – это не только возможность получить хорошую прибыль, но и способ занять свое место в структуре украинского экспорта. На сегодня 98% органической украинской продукции идет на экспорт, в то время как украинец со средним достатком расходует всего 3 евро в год на органическую продукцию. Чтобы поменять эту цифру на большую и предоставить возможность рядовым украинцам употреблять экологически чистую продукцию и был принят Верховной Радой законопроект номер 5448-д.