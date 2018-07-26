Максим Мартинюк: Закон про органіку – це новий поштовх для розвитку бізнесу

10 липня 2018 року Верховна Рада більшістю голосів в другому читанні і в цілому ухвалила проект Закону за номером 5448-д "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк вважає, що цей документ відповідає вимогам галузі, здорового глузду та економічної справедливості. Крім того, законопроект сприятиме інтеграції українського аграрного сектору в економіку європейських країн.

Очікується, що після підписання закону Президентом України та впровадження його в економіку сільського господарства ситуація з виробництвом органіки покращиться, а саме:

підвищиться конкурентоспроможність органічної продукції;

ринок органіки буде регульованим;

з’явиться довіра європейського споживача до якості екологічно чистих продуктів українського виробника.

Законопроект містить загальні положення про державне регулювання виробництва органіки, закріплює повноваження тих органів, що будуть постійно контролювати цей процес. Також в законі декларуються права та обов’язки всіх учасників ринку органічної продукції та організацій, які будуть видавати сертифікати якості. В документі обумовлені вимоги до складу та допустимих норм речовин, які використовуються при виробництві органіки.

На думку Максима Мартинюка, яку він висловив на своїй сторінці в Facebook, з прийняттям Закону про органіку в економіці сільського господарства України розпочинається новий відлік. За його словами, цей документ "дає можливість бізнесу скористатись унікальними природними перевагами із забезпечення біологічної чистоти продукції, наростити експорт в ЄС та за межі Євросоюзу, а для держави – розповсюдити на цей сектор агровиробництва програми державної підтримки".

Підтримка з боку держави дуже потрібна з огляду на те, що вирощування органіки складний вид виробництва, який потребує фінансових вкладень, трудових зусиль професіоналів з досвідом та глибокими агрономічними знаннями.

Незважаючи на складнощі Україна поступово перетворюється на потужного товаровиробника у сфері виробництва органіки.

Станом на перше півріччя 2018 року в країні працюють близько 390 офіційно зареєстрованих виробників органіки більш ніж на 440 тисячах га сільськогосподарських органічних земель, що мають відповідний сертифікат. Частка сертифікованих органічних площ наближується до 1% від усіх сільгоспугідь. Не цураються цієї теми і агрохолдинги, серед яких є такі, що виділяють 10% земель під органіку.

Експерти вважають, що органічне виробництво – це не тільки можливість отримати добрий прибуток, але й спосіб зайняти своє місце в структурі українського експорту. На сьогодні 98% органічної української продукції йде на експорт, в той час як українець с середнім достатком витрачає всього 3 євро на рік на органічну продукцію. Щоб змінити цю цифру на більшу та надати можливість пересічним українцям вживати екологічно чисту продукцію й був прийнятий Верховною радою законопроект за номером 5448-д.