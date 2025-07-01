Без изменений оставили и постановление о мере пресечения для бывшего государственного секретаря Василия Володина. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Апелляционную палату ВАКС.

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Какие детали известны

Меру пресечения бывшему государственному секретарю Министерства развития общин и территорий Василию Володину оставили без изменений в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 20 миллионов гривен.

В то же время судьи Олег Павлишин, Андрей Никифоров и Даниил Черненький отказали в удовлетворении апелляции. Залог в 25 миллионов гривен, который предусмотрен как альтернатива ареста, пока не был внесен.

Таким образом Максим Горбатюк до сих пор находится под стражей. В случае внесения средств он будет обязан являться на вызовы суда, прокурора и детективов, сообщать об изменении места жительства или работы.

Также ему запрещено контактировать с фигурантами дела, в частности с министром Алексеем Чернышевым. Известно, что экс-чиновник должен сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Отметим, по версии следствия, Алексей Чернышов вместе с пятью сообщниками причастен к коррупционной схеме с получением взяток и злоупотреблением служебным положением при выделении земли в Киеве под застройку.

Напомним, НАБУ и САП подозревают чиновника в том, что он вместе с коллегами имел отношение к незаконному получению земельного участка в Киеве, что привело бы к потере государством недвижимости на сумму более 1 миллиарда гривен.