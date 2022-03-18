Однако благодаря системе противовоздушной обороны часть ракет была сбита. Об этом рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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Я искренне благодарю военных, которые с честью выполняют свой долг,

– сказал Садовый.

По его словам, этот авиаудар находится в фокусе внимания руководства нашего государства, поэтому власть максимально сегодня анализирует эту ситуацию и будет делать следующие шаги.

Я уверен, что мы с честью выйдем из любой проблемы, которую нам создаст оккупант. Потому что у нас нет альтернативы. У нас только победа,

– сказал Садовый.

Сегодня уже был проведен осмотр моста рядом с авиаударом, чтобы понять не получил ли он повреждения от ударной волны, но, по словам мэра Львова, с ним все в порядке, его функционирование продолжается.

Также Андрей Садовый сообщил, что самое главное, что сегодня жертв в результате авиаудара нет.

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