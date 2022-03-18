Мэр города Андрей Садовый отметил, что на самом деле первая атака, которая всех встревожила, была еще 24 февраля.

Важно Уже появляются проблемы с продуктами, – Садовый о ситуации во Львове с переселенцами

По его словам, тогда ракеты попали на территорию Львовской области, а не в сам Львов. Однако после того все поняли, что находимся в одинаковой ситуации, ведь "завтра" эта ракета может упасть где угодно. Должны быть к этому готовыми.

Если ты все время используешь для работы, для помощи людям, для координации – у тебя нет времени переживать о страхе. Наша задача побеждать, а чтобы побеждать надо делать правильные вещи каждый день,

– отметил Андрей Садовый.

"Поэтому, учитывая, что Львов находится не под такими большими обстрелами, как, например, Мариуполь, Харьков или Киев, – все производства, которые есть, должны работать. С двойной энергией, потому что нужна продукция для нашей победы", – добавил мэр города.

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