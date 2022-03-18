Мер міста Андрій Садовий зазначив, що насправді перша атака, яка всіх стривожила, була ще 24 лютого.

Важливо Вже з'являються проблеми з продуктами, – Садовий про ситуацію у Львові з переселенцями

За його словами, тоді ракети влучили в територію Львівської області, а не в сам Львів. Проте після того всі зрозуміли, що перебуваємо в однаковій ситуації, адже "завтра" ця ракета може впасти будь-де. Маємо бути до цього готовими.

Якщо ти весь свій час використовуєш для роботи, для допомоги люди, для координації – у тебе немає часу переживати про страх. Наше завдання перемагати, а щоб перемагати, треба робити правильні речі кожного дня,

– зазначив Андрій Садовий.

"Тому, враховуючи, що Львів знаходиться не під такими великими обстрілами, як, наприклад, Маріуполь, Харків чи Київ, – всі виробництва, які є, мають працювати. З подвійною енергією, тому що потрібна продукція для нашої перемоги", – додав мер міста.

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