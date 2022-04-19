Россия уничтожает гражданские объекты, поэтому в городе остались только метро и укрытия. Об этом мэр рассказал в своем обращении за 19 апреля.

Заметьте В результате очередного обстрела Харькова российскими оккупантами погибли 4 человека

В укрытия привозят все необходимое

Ракеты и снаряды россиян разрушают школы, сады, детские больницы. Терехов призвал жителей Харькова быть осторожными в это тяжелое время.

Я продолжаю просить вас максимально находитесь в укрытиях, бомбоубежищах, подвалах, станциях метрополитена. Мы доставляем и будем доставлять горячую еду, медикаменты и предметы первой необходимости,

– сказал мэр.

Он добавил, что сейчас не покладая рук работают все администрации города, коммунальные службы и медики. Они обеспечивают и будут обеспечивать стабильную работу города в военных условиях.

Важно – Какая ситуация была в Харькове 18 апреля: смотрите видео