Харьковская областная прокуратура сообщила, что во вторник, 19 апреля, около 13:20 российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Ураган" Московский район Харькова.

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Последствия сегодняшнего обстрела

В результате этого обстрела погибли 4 человека, еще 14 гражданских получили ранения.

Обстрелами враг повредил более десяти жилых домов, гаражи и супермаркет.

СБУ в Харьковской области по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством, начало досудебное расследование.



Последствия очередного обстрела Харькова / Фото прокуратуры города Последствия очередного обстрела Харькова / Фото прокуратуры города

Противовоздушная оборона не успевает предупредить жителей Харькова об опасности, поэтому глава Харьковской ОВА Олег Синегубов просит всех жителей города не выходить на улицу без необходимости. Слишком высока опасность попасть под обстрелы комплексов залпового огня. Он объяснил, что интенсивность обстрелов увеличилась.

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