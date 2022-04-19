Об обстрелах и их интенсивности рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона. Об этом сообщает 24 канал.

Внимание Оккупанты непрерывно обстреливают жилые районы Харькова: людей просят не выходить из укрытий

По его словам, агрессор снова ударил по центру города, где расположена больница. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие.

Также оккупанты снова обстреляли район Салтовка и районы ХТЗ. Они бьют даже по детским площадкам.

Так россияне пытаются терроризировать мирное гражданское население,

– объяснил Синегубов.

Интенсивность обстрелов в Харьковской области

Как отметил глава ОВА, обстрелы в Харькове по интенсивности такие же, как неделей ранее. Однако обстрелы в дальних районах города участились, но и исторический центр пострадал.

Внимание! Харьковчан просят не выходить из укрытий. Российские оккупанты беспощадно и непрерывно обстреливают жилые районы города.

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