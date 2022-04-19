В особенности это касается жителей Киевского района Харькова. Об угрозе сообщили в облгосадминистрации 19 апреля.

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По данным Харьковской ОВА, 19 апреля существует большая опасность вражеских обстрелов. Пожалуйста, находитесь в укрытиях и без необходимости не выходите на улицу,

– обращаются к жителям Киевского района.

К слову, если при обстреле вы находитесь на улице, то все время осматривайте свой район и ищите укрытия. Избегайте очередей и скоплений.

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