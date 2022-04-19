Про обстріли та їхню інтенсивність розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у ефірі телемарафону. Про це інформує 24 канал.
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За його словами, агресор знову вдарив по центру міста, де розташована лікарня. На жаль, є постраждалі та загиблі.
Також окупанти знову обстріляли район Салтівка та райони ХТЗ. Вони гатять навіть по дитячих майданчиках.
Так росіяни намагаються тероризувати мирне цивільне населення,
– пояснив Синєгубов.
Інтенсивність обстрілів на Харківщині
Як зазначив глава ОВА, обстріли у Харкові за інтенсивністю такі ж, як і тижнем раніше. Однак обстріли у дальніх районах міста почастішали, але й історичний центр також постраждав.
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