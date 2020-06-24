Максимальный паводок ожидают 25 июня: вода в Днестре поднимется до 9 метров
Уже 25 июня на Прикарпатье ожидают прохождение максимальных уровней паводка. Уровень воды в Днестре может подняться до рекордных девяти метров.
Прохождение максимального уровня воды паводка ожидается во второй половине дня 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого рыбоохранного патруля в фейсбуке.
Важно Наводнение на Западной Украине: действительно ли беда произошла из-за вырубки леса
По оценке экспертов Укргидрометцентра, река может подняться до более девяти метров. Из-за этого может затопить поймы сельскохозяйственных угодий, приречных объектов и домов в населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов, что на Тернопольщине.
Ужасные последствия стихии на Западной Украине
- Несколько дней Западную Украину накрывали мощные ливни. Из-за этого в нескольких населенных пунктах наводнения смыли дороги и мосты, затопили дома и хозяйства.
- Больше всего пострадали Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая и Львовская области. Также частично подтоплены Хмельницкая, Тернопольская и Винницкая области.
- В результате непогоды погибли три человека. Более 20 населенных пунктов отрезаны от цивилизации.
- Президент Зеленский требует от правительства решения относительно ежегодных подтоплений на Западе Украины. В этом году на преодоление последствий непогоды пойдет более 1 миллиарда гривен.