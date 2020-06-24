Уже 25 июня на Прикарпатье ожидают прохождение максимальных уровней паводка. Уровень воды в Днестре может подняться до рекордных девяти метров.

Прохождение максимального уровня воды паводка ожидается во второй половине дня 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкого рыбоохранного патруля в фейсбуке.

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По оценке экспертов Укргидрометцентра, река может подняться до более девяти метров. Из-за этого может затопить поймы сельскохозяйственных угодий, приречных объектов и домов в населенных пунктах Борщевского и Залещицкого районов, что на Тернопольщине.

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