Максимальний паводок очікують 25 червня: вода у Дністрі підніметься до 9 метрів
Вже 25 червня на Прикарпатті очікують проходження максимальних рівнів паводку. Рівень води у Дністрі може піднятися до рекордних дев'яти метрів.
Проходження максимального рівня води паводку очікується у другій половині дня 25 червня. Про це повідомляє пресслужба Чернівецького рибоохоронного патруля у фейсбуці.
Важливо Повінь на Західній Україні: чи дійсно лихо сталось через вирубку лісу
За оцінкою експертів Укргідрометцентру, річка може піднятися до понад дев'ять метрів. Через це може затопити заплави сільськогосподарських угідь, прирічкових господарських об'єктів і будинків у населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів, що на Тернопільщині.
Жахливі наслідки негоди на Західній Україні
- Декілька днів Західну Україну накривали потужні зливи. Через це у декількох населених пунктах повені змили дороги та мости, затопили будинки та господарства.
- Найбільше постраждали Івано-Франківщина, Закарпаття, Чернівецька та Львівська області. Також частково підтоплені Хмельницька, Тернопільська та Вінницька області.
- Внаслідок негоди троє людей загинули. Понад 20 населених пунктів відрізані від цивілізації.
- Президент Зеленський вимагає від уряду рішення щодо щорічних підтоплень на Заході України. Цього року на подолання наслідків негоди піде більше ніж 1 мільярд гривень.