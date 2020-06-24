Вже 25 червня на Прикарпатті очікують проходження максимальних рівнів паводку. Рівень води у Дністрі може піднятися до рекордних дев'яти метрів.

Проходження максимального рівня води паводку очікується у другій половині дня 25 червня. Про це повідомляє пресслужба Чернівецького рибоохоронного патруля у фейсбуці.

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За оцінкою експертів Укргідрометцентру, річка може піднятися до понад дев'ять метрів. Через це може затопити заплави сільськогосподарських угідь, прирічкових господарських об'єктів і будинків у населених пунктах Борщівського та Заліщицького районів, що на Тернопільщині.

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