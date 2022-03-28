Украинские герои в Харьковской области по некоторым направлениям пошли в контрнаступление. ВСУ успешно прогоняют врага с украинских земель.

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Освобождение Малой Рогани

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, село Малая Рогань полностью очищено от оккупантов. Также идет освобождение Ольховки от вражеских солдат. ВСУ гонят оккупантов к границе.

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