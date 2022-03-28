Так Россия манипулирует общественным мнением. Об этом заявил советник Офиса Президента Сергей Лещенко, сообщает 24 канал.

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Лещенко рассказал, что Россия распространяет в медиапространстве заявления и интервью гауляйтера, самопровозглашенной руководительницы города Мелитополь Галины Данильченко. Оккупанты представляют ее как "исполняющую обязанности мэра" этого города.

"Тут скучали па русскому языку" – очередное лживое заявление Данильченко в интервью российским пропагандистам из RT (Russia Today – 24 канал). Также она утверждает, что Мелитополь не пострадал от разрушений, и она сейчас занялась работой жилищно-коммунального хозяйства,

– отметил советник ОП.

Лещенко подчеркнул, что Данильченко не является никакой исполняющей обязанности мэра, ведь ее никто на эту должность не выбирал. Она – самопровозглашенная руководительница, пришедшая на штыках страны-агрессора.

"Ну а во-вторых, никто русский язык в Мелитополе не притеснял. Что касается источника этой лжи, то, к сожалению, это снова российский государственный ресурс", – добавил советник ОП.

Лещенко отметил, что за организацию оккупационных властей в Мелитополе Офис Генпрокурора Украины уже объявил Данильченко подозрение в государственной измене.

Смотрите брифинг Сергея Лещенко: