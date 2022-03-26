Враг привез 30 "протестующих" из оккупированного Крыма

В СБУ рассказали, что оккупанты 26 марта планировали провести митинг в центре Мелитополя. Возглавить так называемый митинг должна была коллаборантка Галина Данильченко.

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Цель мероприятия заключалась в создании картины для российских СМИ, мол, жители города поддерживают Россию. Участники митинга должны были получить по 1 200 рублей.

В их обязанности входило держать в руках российскую символику. Враг также привез 30 протестующих из оккупированного Крыма.

Сообщается, что эти люди были преимущественно с признаками алкогольной и наркотической зависимости. Оккупанты пытались привлечь местных к митингу, но получили категорический отказ.

Благодаря устойчивой проукраинской позиции жителей Мелитополя проплаченная акция россиян не состоялась.

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