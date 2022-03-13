Депутат объявила себя "и.о. Мелитопольского городского головы"

По данным следствия, депутат осуществила переход на сторону врага. Она действовала в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

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По данным следствия, депутат Мелитопольского городского совета в ущерб государственному суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности Украины и информационной безопасности, осуществила переход на сторону врага в условиях военного положения,

– говорится в сообщении.

Сообщается, что депутат получила задание от оккупантов и объявила себя "и.о. Мелитопольского городского головы". Представительница власти способствовала "упорядочению оккупационного кладбища на территории Мелитополя и района".

Она объявила о создании неопределенного законодательством Украины органа – "Комитет народных избранников". Подозреваемая призвала граждан Украины к поддержанию "нового порядка" и прекращению сопротивления жителей города оккупационным властям.

Как известно, в Мелитополе люди вышли против оккупантов и призвали отдать законного мэра. Орки похитили Ивана Федорова.

Мелитопольские депутаты попросили открыть дело против коллаборантов

Депутатский корпус городского совета Мелитополя 13 марта призвал привлечь к уголовной ответственности по статье "Государственная измена" депутата Галину Данильченко за попытку создания оккупационной администрации.

Депутаты подчеркнули, что рашисты пытаются создать оккупационную администрацию города Мелитополя.

"Для этого депутата Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галину Данильченко оккупанты объявили и.о. обязанностей Мелитопольского городского головы", – говорится в обращении депутатов.

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