Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 13 марта депутаты горсовета Мелитополя постановили обращение к президенту Украины, генпрокурору, а также правительствам стран-членов НАТО.

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Важные решения Мелитопольского городского совета

Депутаты в обращении отметили, что Мелитополь с 26 февраля находится под временной оккупацией россиян. Однако отметили, что каждый день местные жители собираются на протесты.

Тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с украинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским,

– заверили депутаты.

Они упомянули о репрессиях, проводимых захватчиками в отношении гражданского населения, а также о похищении людей, в частности городского головы Ивана Федорова.

Депутаты также отметили случаи мародерства, к которым прибегает враг. Кроме того, упомянули, что россияне пытаются создать оккупационную администрацию. Для этого они объявили депутата от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко так называемой исполняющей обязанности городского головы.

Депутаты просят

страны-члены НАТО ввести над Украиной бесполетную зону,

Зеленского – принять меры по освобождению Федорова,

Венедиктову – начать расследование попыток создать оккупационную администрацию.



Обращение депутатов Мелитопольского совета / Фото Кирилла Тимошенко​



Важные решения депутатов / Фото Кирилла Тимошенко

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