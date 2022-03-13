Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что 13 марта депутаты горсовета Мелитополя постановили обращение к президенту Украины, генпрокурору, а также правительствам стран-членов НАТО.
Читайте также Украина придет в Мелитополь и другие города и привлечет к ответственности каждого, – Зеленский
Важные решения Мелитопольского городского совета
Депутаты в обращении отметили, что Мелитополь с 26 февраля находится под временной оккупацией россиян. Однако отметили, что каждый день местные жители собираются на протесты.
Тысячи мелитопольцев выходят на центральные улицы города с украинской символикой, чтобы доказать: Мелитополь был, есть и будет украинским,
– заверили депутаты.
Они упомянули о репрессиях, проводимых захватчиками в отношении гражданского населения, а также о похищении людей, в частности городского головы Ивана Федорова.
Депутаты также отметили случаи мародерства, к которым прибегает враг. Кроме того, упомянули, что россияне пытаются создать оккупационную администрацию. Для этого они объявили депутата от "Оппозиционного блока" Галину Данильченко так называемой исполняющей обязанности городского головы.
Депутаты просят
- страны-члены НАТО ввести над Украиной бесполетную зону,
- Зеленского – принять меры по освобождению Федорова,
- Венедиктову – начать расследование попыток создать оккупационную администрацию.
Обращение депутатов Мелитопольского совета / Фото Кирилла Тимошенко
Важные решения депутатов / Фото Кирилла Тимошенко
Зеленский о захвате мэра Мелитополя: смотрите видео