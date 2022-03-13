Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що 13 березня депутати міськради Мелітополя ухвалили звернення до президента України, генпрокурорки, а також урядів країн-членів НАТО.

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Важливі рішення Мелітопольської міської ради

Депутати у зверненні зазначили, що Мелітополь з 26 лютого перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Однак наголосили, що кожного дня місцеві жителі збираються на протести.

Тисячі мелітопольців виходять на центральні вулиці міста з українською символікою, щоб довести: Мелітополь був, є та буде українським,

– запевнили депутати.

Вони згадали про репресії, які загарбники проводять щодо цивільного населення, а також про викрадення людей, зокрема міського голови Івана Федорова.

Депутати також вказали на випадки мародерства, до яких вдається ворог. Крім того, згадали, що росіяни намагаються створити окупаційну адміністрацію. Для цього вони оголосили депутатку від "Опозиційного блоку" Галину Данильченко так званою виконувачкою обов'язків міського голови.

Депутати просять

країни-члени НАТО запровадити над Україною безпілотну зону,

Зеленського – вжити заходів щодо звільнення Федорова,

Венедіктову – розпочати розслідування намагань створити окупаційну адміністрацію.

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