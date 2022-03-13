Депутатка оголосила себе "в.о. Мелітопольського міського голови"

За даними слідства, депутатка здійснила перехід на бік ворога. Вона діяла на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України.

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За даними слідства, депутатка Мелітопольської міської ради на шкоду державному суверенітетові, територіальній цілісності, недоторканності України та інформаційній безпеці, здійснила перехід на бік ворога в умовах воєнного стану,

– йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що депутатка отримала завдання від окупантів та оголосила себе "в.о. Мелітопольського міського голови". Представниця влади сприяла "впорядкуванню окупаційної клади на території Мелітополя та району".

Вона оголосила про створення невизначеного законодавством України органу – "Комитет народных избранников". Підозрювана закликала громадян України до підтримання "нового порядку" та припинення спротиву мешканців міста окупаційній владі.

Як відомо, у Мелітополі люди вийшли проти окупантів і закликали віддати законного мера. Орки викрали Івана Федорова.

Мелітопольські депутати попросили відкрити справу проти колаборантів

Депутатський корпус міської ради Мелітополя 13-го березня закликав притягти до кримінальної відповідальності за статтею "Державна зрада" депутатку Галину Данильченко за спробу створення окупаційної адміністрації.

Депутати наголосили, що рашисти намагаються створити окупаційну адміністрацію міста Мелітополя.

"Для цього депутата Мелітопольської міської ради від Опозиційного блоку Галину Данильченко окупанти оголосили в.о. обов'язків Мелітопольського міського голови", – йдеться у зверненні депутатів.

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