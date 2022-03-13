Об этом 13 марта сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Он отметил, что люди требуют вернуть мэра, похищенного россиянами.

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"Жители Мелитополя бесстрашно выходят на улицы с лозунгами: "Мелитополь – Украина", Где наш мэр?", – написал Геращенко.

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Что известно о похищении мэра

Глава Мелитополя Иван Федоров отказался сотрудничать с россиянами. Захватчики похитили его 11 марта. Пока о месте, где он находится, нет информации.

Люди в Мелитополе уже выходили на масштабный митинг 12 марта. Они требовали уволить главу города. Однако россияне во время акции похитили общественного деятеля Ольгу Гайсумову.