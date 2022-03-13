Стараемся принять все меры, чтобы вырвать Федорова из лап террористов

Об этом рассказал глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире телеканала "Рада". Старух сообщил, что информации о местонахождении Федорова нет.

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В то же время, как сказал глава Запорожской ОВА, о Матвееве "кое-что знаем".

Сегодня люди в Мелитополе снова вышли на митинг отстаивать своего мэра. Все пытаемся найти и принять все меры, чтобы вернуть его в Украину. Хотя бы вырвать из лап террористов,

– сказал Старух.

Похищения мэров: коротко

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