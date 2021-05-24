В результате столкновения пострадали более 200 пассажиров, из них 47 человек сильно травмировались.

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Детали аварии

Как сообщил начальник районной полиции Мохамад Зайнал Абдулла, поезда не разминулись в подземном тоннеле недалеко от башен-близнецов Петронас. Один из поездов перевозил пассажиров, тогда как другой был пустым и работал в тестовом режиме.

Мы все еще расследуем инцидент, но мы подозреваем, что, возможно, произошло недоразумение в центре управления поездами,

– заявил Мохамад Зайнал.

Что известно о пострадавших

Всего в результате аварии пострадали 213 пассажиров:

47 человек серьезно пострадали,

еще 166 получили незначительные травмы.

Часть людей обратилась к врачам за медицинской помощью. К счастью, жертв в результате аварии нет.



Крушение поездов в Малайзии / Фото Alghadeer TV