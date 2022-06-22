Мальчик из Черновцов встретился с Папой Франциском
Папа Римский обнаружил жест поддержки – усадил в свой автомобиль 11-летнего черновчанина Назара Перогана. Мальчик проехался с понтификом на автомобиле и вручил ему свой рисунок.
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Назар сегодня пообщался с Папой Римским. Он подарил Франциску свой рисунок и проехался вместе с понтификом в машине площадью Святого Петра. Ребенок счастлив,
– написала мать Назара Надежда Карбунарь.
Поездку Назар с понтификом даже удалось снять на видео. Мальчик действительно выглядит счастливым.
Дети, которые были со мной в папамобиле, – это украинские дети. Не будем забывать об Украине. Не будем думать о страданиях этого мученического народа,
– сказал Папа Римский.
Назар из Черновцов проехался с Папой Франциском в папамобиле: смотрите видео
Что Папа говорит о войне в Украине
Папа Римский Франциск стал говорить миру о войне России против Украины. Правда, Франциск где-то увидел "провокации" и "возможности" предотвратить войну. По его мнению, война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Впрочем, обошелся без уточнений.
Также он наконец признал, что россияне совершают страшные преступления, но вместе с тем попытался преуменьшить масштабы их деяний, упомянув о "наемниках". Кроме того, Франциск сказал, что он не "при Путине", но собирается различать "хорошее и плохое" без размышлений об интересах и корнях проблем, и что все это очень сложно.
К тому же Франциск заявил, что агрессия России в Украине вроде бы была "спровоцирована". Генсек НАТО отреагировал на такие заявления . Йенс Столтенберг заявил, что это исключительно война президента Владимира Путина. Он отметил, что НАТО оказывает Украине военную помощь, чтобы реализовала свое право на самооборону.
Папа Римский сделал новое заявление о войне в Украине: смотрите видео