Ребенок вместе с мамой переехал в Испанию после полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на el Diario.

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В полиции озвучили версию гибели ребенка

Мать мальчика рассказала, что он вышел из дома в центре Бадахоса на прогулку в воскресенье примерно в 17:30.

Ребенок не взял с собой денег, документов и даже теплой одежды.

С тех пор женщина ничего не знала о местонахождении сына.

Позже полиция Испании сообщила, что нашла мертвого мальчика в местном парке в понедельник около 19:00.

Как отмечает издание 20minutos, вскрытие 13-летнего украинца не обнаружило доказательств, что к смерти причастны другие лица.

Следователи говорят, что смерть наступила в результате падения – он якобы спрыгнул со стены культурного памятника.