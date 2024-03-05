Производители дронов собрали средства и подарили мальчику современную игровую приставку, от которой он отказался ради помощи военным. Об этом сообщили на фейсбук-странице 101 отдельной бригады охраны Генштаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

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Сотрудники компании осуществили мечту мальчика о PlayStation

"8-летний киевлянин Игорь добросовестно и довольно успешно учится в столичной гимназии 318 "Миллениум". Мальчик давний фанат PlayStation и долгое время целенаправленно собирал средства на новую мощную игровую приставку последнего поколения: все подаренные деньги на дни рождения и праздники, честные заработки от колядок и посева, добровольная экономия на сладостях – каждую копейку откладывал в собственную копилку на мечту. А когда насчитали довольно солидную сумму, то вдруг заявил родным, что передумал и хочет приобрести... дрон", – рассказали в 101 ОБрО ГШ ВСУ.

Свое решение мальчик объяснил просто: "Чтобы Победа наступила быстрее". Услышав эту историю, сотрудники компании-производителя дронов решили помочь парню воплотить мечту.

Игорь очень обрадовался новому PlayStation / Фото 101 ОБрО ГШ ВСУ

"Нас очень поразило сознание и чистое, доброе, милосердное сердце ребенка. Настолько, что сразу решили с коллегами скинуться и таки осуществить мечту мальчика. В определенный день и час состоялась реальная встреча, свидетелями которой посчастливилось стать и нам и навеки зафиксировать момент неподкупной и неописуемой радости, когда Игорю наконец вручили PlayStation. Сначала он растерялся, не поверил своим глазам, а потом сильно обнял Александра и множество раз прозвучало: "Спасибо". Чуть ли не танцевал с огромной коробкой! Кстати, на этой приставке можно и тренироваться управлять дронами", – рассказывает представитель компании-производителя дронов Александр, который и предложил отблагодарить маленького патриота.

Враги пусть чуют, потому что с такими детьми, с такой поддержкой и верой у нашего рода никогда не будет перевода, отметили в 101 ОБрО ГШ ВСУ.