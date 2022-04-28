Польский общественный деятель Ришард Купидура в эфире 24 канала рассказал о маленьком мальчике Денисе.

К теме Компенсация за содержание украинских беженцев: кто может получить и как это сделать

По его словам, многие приезжают в Польшу, и они действительно травмированы, им нужна психологическая помощь.

Историй беженцев множество. В частности, в садике своей дочери я встретил маленького Дениса, который рассказал, как ракета сбила солнце, и оно упало. Мальчик с мамой начал убегать из дома,

– говорит Купидура.

К слову, Польша еще на 60 дней продлила льготные выплаты беженцам из Украины. Размер пособия составляет 40 злотых (около 9 долларов или 300 гривен) на человека в день.

Видео к теме – Россия прекратила поставлять газ Польше и Болгарии