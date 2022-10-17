Противовоздушная оборона Украины успешно сбивает дроны-камикадзе , которые поставляет России Иран. Однако, по словам Анна Маляр, фотографирующие обезвреженные беспилотники с бортовыми номерами помогают врагу.
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Как фотографии сбитых дронов могут помочь россиянам
Маляр написала, что после атаки некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых шахедов.
Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны понемногу учиться мыслить по-военному. И думать немного вперед,
– констатировала чиновница.
Она подчеркнула, что эти фото могут помочь кафиров в случае, если в кадр попал бортовой номер вражеского беспилотника. Из этой информации захватчики узнают, долетел ли дрон до пункта назначения или нет.
Также Маляр призвала избегать безотчетного распространения разведывательной информации и зарисовывать бортовые номера дронов-камикадзе, ведь нельзя давать врагу то, на что он активно охотится.
Реакция Минобороны на атаку иранскими дронами
В оборонном ведомстве Украины отметили, что два государства-изгнанника – Россия и Иран – объединили усилия , чтобы усовершенствовать тактику террора дронами-камикадзе.
Очевидно, что Россия осознает свое неизбежное поражение на поле боя, поэтому в агонии пытается уничтожить украинцев ракетами.