Протиповітряна оборона України успішно збиває дрони-камікадзе, що Росії постачає Іран. Однак, за словами Ганна Маляр, ті, хто фотографують знешкоджені безпілотники з бортовими номерами, допомагають ворогу.

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Як світлини збитих дронів можуть допомогти росіянам

Маляр написала, що після атаки деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих шахедів.

Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед,

– констатувала чиновниця.

Вона наголосила, що ці фото можуть допомогти окупантам у випадку, якщо в кадр потрапив бортовий номер ворожого безпілотника. З цієї інформації загарбники дізнаються, чи долетів дрон до пункту призначення, чи – ні.

Зверніть увагу! Так звані російські "засоби масового інформування" можуть факт влучання дронів використовувати у пропагандистських цілях. Навіть якщо ви вирішили сфотографувати дрон, то немає бути зрозуміло, у якій місцевості чи регіоні було зроблено світлину.

Також Маляр закликала уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації та замальовувати бортові номери дронів-камікадзе, адже не можна давати ворогу те, на що він активно полює.

Реакція Міноборони на атаку іранськими дронами

В оборонному відомстві України зазначили, дві держави-вигнанки – Росія та Іран – об'єднали зусилля, щоб вдосконалити тактику терору дронами-камікадзе.

Вочевидь, Росія усвідомлює свою неминучу поразку на полі бою, тому в агонії намагається знищити українців ракетами.

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