Протиповітряна оборона України успішно збиває дрони-камікадзе, що Росії постачає Іран. Однак, за словами Ганна Маляр, ті, хто фотографують знешкоджені безпілотники з бортовими номерами, допомагають ворогу.
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Як світлини збитих дронів можуть допомогти росіянам
Маляр написала, що після атаки деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих шахедів.
Нібито, нічого страшного немає – ми пишаємось роботою нашої ППО. Але. Ми маємо потроху вчитися мислити по-воєнному. І думати трішки наперед,
– констатувала чиновниця.
Вона наголосила, що ці фото можуть допомогти окупантам у випадку, якщо в кадр потрапив бортовий номер ворожого безпілотника. З цієї інформації загарбники дізнаються, чи долетів дрон до пункту призначення, чи – ні.
Також Маляр закликала уникати несвідомого поширення розвідувальної інформації та замальовувати бортові номери дронів-камікадзе, адже не можна давати ворогу те, на що він активно полює.
Реакція Міноборони на атаку іранськими дронами
В оборонному відомстві України зазначили, дві держави-вигнанки – Росія та Іран – об'єднали зусилля, щоб вдосконалити тактику терору дронами-камікадзе.
Вочевидь, Росія усвідомлює свою неминучу поразку на полі бою, тому в агонії намагається знищити українців ракетами.
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