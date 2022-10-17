Росію та Іран назвали "країнами-вигнанками". Про це повідомили у Міноборони України.
Зверніть увагу У бік Києва вранці летіли 28 дронів, більшість з них збили
Реакція Міноборони на атаку дронами-камікадзе
Дві країни-вигнанки – Росія та Іран – об'єднали зусилля, щоб вдосконалити тактику терору дронами-камікадзе,
– зазначили у відомстві.
У Міноборони задалися питанням, які країни будуть наступними цілями:
"Чи час зупинити шахіда-терориста?" – додали у відомстві.
Який вигляд мають дрони-камікадзе / фото AFP
Як у Києві збивали дрони / фото AFP
Київ обстріляли дронами-камікадзе / фото AFP
Що відомо про ранкову атаку у Києві
- 17 жовтня зранку у столиці повідомили про звуки вибухів. Окупанти завдали удару у середмісті Києва. Вибухи пролунали у Шевченківському районі.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Київ атакували дронами-камікадзе.
- Згодом мер Віталій Кличко розповів, що у Шевченківському районі Києва почалась пожежа в нежитловій будівлі. На місці працюють пожежні підрозділи.
- Загалом унаслідок російської атаки зранку 17 жовтня було зафіксовано 4 прильоти по Києву.
- На атаку вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що ворог може вдарити по наших містах, але нас йому зламати не вдасться.
- Станом на 13:00 кількість осіб, що загинули внаслідок нальоту дронів-камікадзе на житловий будинок, збільшилася до 3. Врятовано 19 осіб. Роботи тривають.
- ЗМІ показали, що відбувається на місці прильотів.
- Стало відомо, що вранці на столицю України летіло 28 дронів. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що більшість з них збили.
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