Росію та Іран назвали "країнами-вигнанками". Про це повідомили у Міноборони України.

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Реакція Міноборони на атаку дронами-камікадзе

Дві країни-вигнанки – Росія та Іран – об'єднали зусилля, щоб вдосконалити тактику терору дронами-камікадзе,

– зазначили у відомстві.

У Міноборони задалися питанням, які країни будуть наступними цілями:

"Чи час зупинити шахіда-терориста?" – додали у відомстві.



Який вигляд мають дрони-камікадзе / фото AFP



Як у Києві збивали дрони / фото AFP



Київ обстріляли дронами-камікадзе / фото AFP

Що відомо про ранкову атаку у Києві

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