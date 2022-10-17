Россию и Иран назвали "странами-изгоями". Об этом сообщили в Минобороны Украины.
Обратите внимание В сторону Киева утром летели 28 дронов, большинство из них сбили
Реакция Минобороны на атаку дронами-камикадзе
Две страны-изгои – Россия и Иран – объединили усилия, чтобы усовершенствовать тактику террора дронами-камикадзе.
– отметили в ведомстве.
В Минобороны задались вопросом, какие страны будут следующими целями:
"Или пора остановить шахида-террориста?" – добавили в ведомстве.
Как выглядят дроны-камикадзе / фото AFP
Как в Киеве сбивали дроны / AFP
Киев обстреляли дронами-камикадзе / фото AFP
Что известно об утренней атаке в Киеве
- 17 октября утром в столице сообщили о звуках взрывов. Оккупанты нанесли удар в центре Киева. Взрывы раздались в Шевченковском районе.
- Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Киев атаковали дронами-камикадзе.
- Впоследствии мэр Виталий Кличко рассказал, что в Шевченковском районе Киева начался пожар в нежилом здании. На месте работают пожарные подразделения.
- Всего в результате российской атаки утром 17 октября было зафиксировано 4 прилета по Киеву.
- На атаку уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что враг может ударить по нашим городам, но нас сломать ему не удастся.
- По состоянию на 13:00 количество человек, погибших в результате налета дронов-камикадзе на жилой дом, увеличилось до 3. Спасены 19 человек. Работы продолжаются.
- СМИ показали, что происходит на месте прилетов.
- Стало известно, что утром на столицу Украины летело 28 дронов. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что большинство из них были избиты.
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