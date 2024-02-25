Во время мероприятия министр обороны Рустем Умеров заверил, что правительство имеет план действий на 2024 год, и Украина попытается осуществить прорыв. В эксклюзивном комментарии 24 Канала глава СБУ Василий Малюк рассказал, чего ожидать украинцам и их врагам именно от СБУ.

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Россиян достанут всюду

У Службы безопасности Украины есть очень много оперативных замыслов на 2024 год. Об этом заявил Малюк. Он отметил, что не может рассказать подробностей, потому что "россияне только этого и ждут". Но заверил, что "сюрпризов" для врага будет много.

Они будут и в воздухе, и будут в море. На России и временно оккупированных территориях.

Смерть ожидает каждого негодяя, который пришел с мечом к нам. Поэтому здесь все понятно, прозрачно. Мы продолжаем в том же направлении,

– подчеркнул глава СБУ.

Западные спецслужбы учатся у нас

Отдельно Малюк прокомментировал "взрывные события" в тылу врага. Он отметил, что "хлопок" – это постоянный процесс, одно из направлений диверсионной деятельности СБУ.

Чиновник отметил, что ведомство достигло очень больших успехов в этой работе.

И топовые руководители западных спецслужб говорят, что они в восторге. Они равняются на нас. И учатся у нас. Все это результаты работы СБУ,

– заявил Малюк.

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