Решение Кабинета Министров о введении в Украине карантинных ограничений из-за COVID-19 было сбалансировано, однако правительство действовало фактически на грани своих полномочий.

Так считает министр юстиции Украины Денис Малюська. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Есть много дискуссий о том, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов, оценку даст суд. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было во время принятия постановлений Кабмина, которые касались карантина,

– сказал Малюська.

В то же время, министр считает, что правительство в этот период выбрало рискованную тактику и балансировало на грани законности.

"Можно точно сказать, что мы прошли по краю полномочий. Дальше уж точно была бы незаконность. Рискованная тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", – отметил он.

Малюська считает, что решения Кабмина были сбалансированы, а целью правительства была "защита людей, их жизней и здоровья". По его словам, сбалансированность таких мер может оценить Европейский суд по правам человека.

"Даже если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции, цель была защитить людей. И это, по большому счету, удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали чуть позже", – добавил Малюська.