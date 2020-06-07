Правительство действовало на грани своих полномочий, – Малюська о введении карантина
Решение Кабинета Министров о введении в Украине карантинных ограничений из-за COVID-19 было сбалансировано, однако правительство действовало фактически на грани своих полномочий.
Так считает министр юстиции Украины Денис Малюська. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".
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Есть много дискуссий о том, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина, или нет. Короткий ответ: в конце концов, оценку даст суд. Мы считаем, что каких-либо серьезных нарушений не было во время принятия постановлений Кабмина, которые касались карантина,
– сказал Малюська.
В то же время, министр считает, что правительство в этот период выбрало рискованную тактику и балансировало на грани законности.
"Можно точно сказать, что мы прошли по краю полномочий. Дальше уж точно была бы незаконность. Рискованная тактика. Никакого запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", – отметил он.
Малюська считает, что решения Кабмина были сбалансированы, а целью правительства была "защита людей, их жизней и здоровья". По его словам, сбалансированность таких мер может оценить Европейский суд по правам человека.
"Даже если, допустим, было какое-то нарушение процедуры, нарушение Конституции, цель была защитить людей. И это, по большому счету, удалось, если мы посмотрим на цифры заболеваемости и смертности в Украине и в странах, которые среагировали чуть позже", – добавил Малюська.
Карантин в Украине: коротко
- Карантин на всей территории Украины из-за пандемии коронавируса ввели 12 марта. После этого его уже четыре раза переносили: сначала он должен был продлиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, потом до 11 мая, позже – до 22 мая, и наконец самый свежий перенос – до 22 июня.
- 16 марта на территорию Украины запретили въезд иностранцам, а с 17 марта ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. Люди, которые возвращались из-за границы и с временно оккупированных Россией территорий, должны были находиться 14 дней в обсервации.
- С 11 мая начались значительные ослабления ограничений: разрешили ранее запрещенные посещение парков и скверов, открыли салоны красоты, библиотеки и непродовольственные магазины.
- Сейчас в Украине действует адаптивный карантин, введение его послаблений в регионах возможно при благоприятных эпидемиологических условиях.
- Сейчас отменены массовые мероприятия, концерты, фестивали. Учебный год школьники и студенты закончили дистанционно.