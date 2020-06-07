Уряд діяв на межі своїх повноважень, – Малюська про запровадження карантину
Рішення Кабінету Міністрів стосовно запровадження в Україні карантинних обмежень через COVID-19 були збалансовані, однак уряд діяв фактично на межі своїх повноважень.
Так вважає міністр юстиції України Денис Малюська. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".
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Є багато дискусій щодо того, чи була повністю дотримана легальна процедура введення карантину, чи ні. Коротка відповідь: зрештою, оцінку дасть суд. Ми вважаємо, що будь-яких серйозних порушень не було під час прийняття постанов Кабміну, які стосувалися карантину,
– сказав Малюська.
Водночас, міністр вважає, що уряд в цей період вибрав ризиковану тактику та балансував на межі законності.
"Можна точно сказати, що ми пройшли краєм повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикована тактика. Ніякого запасу ми собі не залишали, "не дули на холодне", – зазначив він.
Малюська вважає, що рішення Кабміну були збалансовані, а метою уряду був "захист людей, їх життів і здоров'я". За його словами, збалансованість таких заходів може оцінити Європейський суд з прав людини.
"Навіть, якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції, мета була захистити людей. І це, за великим рахунком, вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності і смертності в Україні і в країнах, які зреагували трохи пізніше", – додав Малюська.
Карантин в Україні: коротко
- Карантин на всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Після цього його вже чотири рази переносили: спершу він мав протривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, і нарешті найсвіжіше перенесення – до 22 червня.
- Від 16 березня на територію України заборонили в’їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Люди, які поверталися з-за кордону і з тимчасово окупованих Росією територій, повинні були перебувати 14 днів у обсервації.
- З 11 травня почалися значні послаблення обмежень: дозволили раніше заборонені відвідування парків і скверів, відкрили салони краси, бібліотеки і непродовольчі магазини.
- Зараз в Україні діє адаптивний карантин, запровадження його послаблень у регіонах можливий за сприятливих епідеміологічних умов.
- Наразі скасовані масові заходи, концерти, фестивалі. Навчальний рік школярі та студенти закінчили дистанційно.