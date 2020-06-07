Рішення Кабінету Міністрів стосовно запровадження в Україні карантинних обмежень через COVID-19 були збалансовані, однак уряд діяв фактично на межі своїх повноважень.

Так вважає міністр юстиції України Денис Малюська. Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

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Є багато дискусій щодо того, чи була повністю дотримана легальна процедура введення карантину, чи ні. Коротка відповідь: зрештою, оцінку дасть суд. Ми вважаємо, що будь-яких серйозних порушень не було під час прийняття постанов Кабміну, які стосувалися карантину,

– сказав Малюська.

Водночас, міністр вважає, що уряд в цей період вибрав ризиковану тактику та балансував на межі законності.

"Можна точно сказати, що ми пройшли краєм повноважень. Далі вже точно була б незаконність. Ризикована тактика. Ніякого запасу ми собі не залишали, "не дули на холодне", – зазначив він.

Малюська вважає, що рішення Кабміну були збалансовані, а метою уряду був "захист людей, їх життів і здоров'я". За його словами, збалансованість таких заходів може оцінити Європейський суд з прав людини.

"Навіть, якщо, припустимо, було якесь порушення процедури, порушення Конституції, мета була захистити людей. І це, за великим рахунком, вдалося, якщо ми подивимося на цифри захворюваності і смертності в Україні і в країнах, які зреагували трохи пізніше", – додав Малюська.

Карантин в Україні: коротко