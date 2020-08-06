После продажи части тюрем в Министерстве юстиции планируют начать проектирование и строительство новых и современных следственных изоляторов на окраинах городов.

Об этом министр юстиции Денис Малюська рассказал на своей странице в Facebook. Он заявил, что продажа необходима из-за больших затрат на содержание неиспользуемых тюрем.

Ключевая ценность в этих объектах для инвесторов – возможность получить большие земельные участки с уже подведенными инженерными сетями,

– отметил Денис Малюська.

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По его словам, продажа будет проходить в несколько этапов. Сначала продадут замороженные тюрьмы, которые не используют, потом оптимизируют сеть существующих тюрем и выставят на продажу еще некоторые функционирующие тюрьмы. После этого в Минюсте планируют выбрать города, в которых следственные изоляторы будут выводиться из центральных частей города в промзону, и начать строительство новых следственных изоляторов на окраинах.

Министр отметил, что первые лоты для продажи начнут презентовать уже в течение нескольких следующих недель. Потенциальные покупатели смогут их осмотреть. Даты аукционов будут сообщать отдельно.