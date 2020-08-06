Після продажу частини тюрем у Міністерстві юстиції планують розпочати проектування й будівництво нових та сучасних слідчих ізоляторів на околицях міст.

Про це міністр юстиції Денис Малюська розповів на своїй сторінці у Facebook. Він заявив, що продаж необхідний через великі затрати на утримання в’язниць, які не використовують.

Ключова цінність у цих об’єктах для інвесторів – можливість отримати великі земельні ділянки з уже підведеними інженерними мережами,

– зазначив Денис Малюська.

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За його словами, продаж відбуватиметься у декілька етапів. Спочатку продадуть заморожені тюрми, які не використовують, потім оптимізують мережу існуючих в’язниць і виставлять на продаж ще деякі функціонуючі в’язниці. Після цього у Мін’юсті планують обрати міста, у яких слідчі ізолятори будуть виводитись із центральних частин міста у промзону, і розпочати будівництво нових слідчих ізоляторів на околицях.

Міністр зазначив, що перші лоти для продажу почнуть презентувати вже протягом декількох наступних тижнів. Потенційні покупці матимуть можливість їх оглянути. Про дати аукціонів повідомлятимуть окремо.