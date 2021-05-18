В корпусе есть разные виды камер: 14 двухместных и 4 – одноместные. Министр отметил, ранее каждый регион делал платные камеры по своему усмотрению, теперь установят единый стандарт.
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У нас хорошая новость. Открываем целый новый корпус со стандартными красивыми, европейского типа камерами, где максимально обеспечены все права человека,
– начал видеоэкскурсию Малюська.
Что есть в платной камере:
- кровать,
- тумбочка,
- холодильник,
- телевизор,
- умывальник,
- микроволновка,
- шкаф,
- санузел,
- камера наблюдения,
- телефон,
- кнопка для экстренного вызова,
- также есть wi-fi.
В камере даже установили телефон
Что касается телефона, то министр отметил: все разговоры будут записываться и храниться на сервере.
Сейчас существует контрабандная практика проноса телефона в следственный изолятор. За это берут и взятки, и платят криминалу,
– пояснил Малюська.
Глава Минюста говорит, что платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен. Эти средства пойдут на улучшение условий в обычных – бесплатных камерах.
Смотрите видео Дениса Малюськи: