В корпусе есть разные виды камер: 14 двухместных и 4 – одноместные. Министр отметил, ранее каждый регион делал платные камеры по своему усмотрению, теперь установят единый стандарт.

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У нас хорошая новость. Открываем целый новый корпус со стандартными красивыми, европейского типа камерами, где максимально обеспечены все права человека,

– начал видеоэкскурсию Малюська.

Что есть в платной камере:

кровать,

тумбочка,

холодильник,

телевизор,

умывальник,

микроволновка,

шкаф,

санузел,

камера наблюдения,

телефон,

кнопка для экстренного вызова,

также есть wi-fi.

В камере даже установили телефон

Что касается телефона, то министр отметил: все разговоры будут записываться и храниться на сервере.

Сейчас существует контрабандная практика проноса телефона в следственный изолятор. За это берут и взятки, и платят криминалу,

– пояснил Малюська.

Глава Минюста говорит, что платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен. Эти средства пойдут на улучшение условий в обычных – бесплатных камерах.

Смотрите видео Дениса Малюськи: