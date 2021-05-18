В корпусе есть разные виды камер: 14 двухместных и 4 – одноместные. Министр отметил, ранее каждый регион делал платные камеры по своему усмотрению, теперь установят единый стандарт.

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У нас хорошая новость. Открываем целый новый корпус со стандартными красивыми, европейского типа камерами, где максимально обеспечены все права человека,
 – начал видеоэкскурсию Малюська.

Что есть в платной камере:

  • кровать,
  • тумбочка,
  • холодильник,
  • телевизор,
  • умывальник,
  • микроволновка,
  • шкаф,
  • санузел,
  • камера наблюдения,
  • телефон,
  • кнопка для экстренного вызова,
  • также есть wi-fi.

В камере даже установили телефон

Что касается телефона, то министр отметил: все разговоры будут записываться и храниться на сервере.

Сейчас существует контрабандная практика проноса телефона в следственный изолятор. За это берут и взятки, и платят криминалу,
– пояснил Малюська.

Глава Минюста говорит, что платные камеры будут генерировать сотни тысяч гривен. Эти средства пойдут на улучшение условий в обычных – бесплатных камерах.

Смотрите видео Дениса Малюськи: