Денис Малюська решил раздобыть деньги на ремонт Лукьяновского СИЗО. Для этого он выставил на аукцион свой коллаж "The sea is temporarily unavailable".

Малюська ищет деньги для тюрем

Фотоколлаж министр юстиции продает в криптовалюте. Стартовая цена – 1 етеримум. Это более 63 тысяч гривен.

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Выставляю на аукционе свою работу – коллаж "The sea is temporarily unavailable". Редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства,

– написал Малюська.

Он пояснил, что сейчас в мире происходит революция в коллекционировании и искусстве. "На рынок вышли уникальные токены (NFT), которые позволяют закреплять предметы цифрового искусства за определенным собственником в блокчейн-платформах".

Деньги, без учета налогов, Малюська отдаст на ремонт бесплатных камер столичного Лукьяновского СИЗО.

"Жена говорит, что никто не купит. Ну, а кого из выдающихся художников ценили при жизни? – пошутил министр.

Заметим, пока никто не выразил желания приобрести фотоколлаж Малюськи. Аукцион продлится до 17 мая включительно.