Деньги пойдут на ремонт СИЗО: Малюська выставил на продажу свой фотоколлаж
Денис Малюська решил раздобыть деньги на ремонт Лукьяновского СИЗО. Для этого он выставил на аукцион свой коллаж "The sea is temporarily unavailable".
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Малюська ищет деньги для тюрем
Фотоколлаж министр юстиции продает в криптовалюте. Стартовая цена – 1 етеримум. Это более 63 тысяч гривен.
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Выставляю на аукционе свою работу – коллаж "The sea is temporarily unavailable". Редкий шанс дешево приобрести nft крипто-шедевр искусства,
– написал Малюська.
Он пояснил, что сейчас в мире происходит революция в коллекционировании и искусстве. "На рынок вышли уникальные токены (NFT), которые позволяют закреплять предметы цифрового искусства за определенным собственником в блокчейн-платформах".
Деньги, без учета налогов, Малюська отдаст на ремонт бесплатных камер столичного Лукьяновского СИЗО.
"Жена говорит, что никто не купит. Ну, а кого из выдающихся художников ценили при жизни? – пошутил министр.
Заметим, пока никто не выразил желания приобрести фотоколлаж Малюськи. Аукцион продлится до 17 мая включительно.
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