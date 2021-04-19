Гроші підуть на ремонт СІЗО: Малюська виставив на продаж власний фотоколаж
Денис Малюська вирішив роздобути гроші на ремонт Лук'янівського СІЗО. Для цього він виставив на аукціон власний колаж "The sea is temporarily unavailable".
Джерело:фейсбук Дениса Малюськи
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Фотоколаж міністр юстиції продає у криптовалюті. Стартова ціна – 1 етерімум. Це становить понад 63 тисячі гривень.
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Виставляю на аукціоні свою роботу – колаж "The sea is temporarily unavailable". Рідкісний шанс дешево придбати nft крипто-шедевр мистецтва,
– написав Малюська.
Він пояснив, що зараз у світі відбувається революція у колекціонуванні та мистецтві. "На ринок вийшли унікальні токени (NFT) які дозволяють закріплювати предмети цифрового мистецтва за певним власником у блокчейн-платформах".
Гроші, без врахування податків, Малюська віддасть на ремонт безкоштовних камер столичного Лук'янівського СІЗО.
"Дружина каже, що ніхто не купить. Ну але кого з видатних митців цінували за життя? – пожартував міністр.
Зауважимо, наразі ніхто не висловив бажання придбати фотоколаж Малюськи. Аукціон триватиме до 17 травня включно.
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