Накануне заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что их военные будут рассматривать поставки оружия Украине от стран НАТО как "законные цели".

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Нападение России на НАТО маловероятно

Несмотря на то, что критическая близость смертоносных ракетных ударов России к границам НАТО может выглядеть тревожной, США и другие союзники решили усилить противовоздушную оборону Польши.

Вице-президент США Камала Харрис объявила в конце прошлой недели о перемещении двух американских зенитно-ракетных комплексов Patriot в Польшу.

В то же время, британские военные источники сообщают, что рядом с ними вскоре может быть размещен британский зенитно-ракетный комплекс противовоздушной обороны Sky Sabre средней дальности, который уже находится в стране после недавних учений.

Следовательно, считают, что прямое нападение Российской Федерации на государство-члена НАТО с недавно укрепленной обороной маловероятно при любых обстоятельствах. Особенно учитывая то, перед какими трудностями постают россияне, теряя людей и технику в рамках военного вторжения в Украину.

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