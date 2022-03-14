Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков заявив, що їхні військові будуть розглядати постачання зброї Україні від країн НАТО, як "законні цілі".

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Напад Росії на НАТО малоймовірний

Попри те, що критична близькість смертоносних ракетних ударів Росії до кордонів НАТО може виглядати тривожною, США та інші союзники вирішили посилити протиповітряну оборону Польщі.

Віцепрезидентка США Камала Харріс оголосила наприкінці минулого тижня про переміщення двох американських зенітно-ракетних комплексів Patriot у Польщу.

Водночас британські військові джерела повідомляють, що поряд із ними незабаром може бути розміщений британський зенітно-ракетний комплекс протиповітряної оборони Sky Sabre середньої дальності, який вже знаходиться у країні після недавніх навчань.

Відтак вважають, що прямий напад Російської Федерації на державу-члена НАТО з нещодавно зміцненою обороною малоймовірний за будь-яких обставин. Особливо враховуючи те, перед якими труднощами постають росіяни, втрачаючи людей та техніку у рамках військового вторгнення в Україну.

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