Правительство Мальты приняло такое решение, согласно рекомендации Евросоюза. Об этом сообщил глава МИД Украины.

К теме ЕС одобрил COVID-сертификаты Украины: как и когда с ними можно будет путешествовать

Государство Европы признало украинские цифровые COVID-сертификаты

Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации Евросоюза,

– заявил Дмитрий Кулеба.

Глава МИД заверил, что работают над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19.

Кстати, 20 августа украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза, ведь Украина технически присоединилась к системе.

Кратко о цифровых украинских COVID-сертификатах

Цифровой сертификат смогут получить украинцы, прошедшие 2 дозы вакцинации.

Им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.

Это все будет происходить через приложение Дия. В приложении нужно выбрать "Услуги" и впоследствии "Получить сертификат".

Далее с помощью электронной подписи – подтвердить передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дию. После этого сертификат появляется на смартфоне.



Как получить COVID-сертификат / Инфографика 24 канала