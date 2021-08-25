Правительство Мальты приняло такое решение, согласно рекомендации Евросоюза. Об этом сообщил глава МИД Украины.
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Государство Европы признало украинские цифровые COVID-сертификаты
Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации Евросоюза,
– заявил Дмитрий Кулеба.
Глава МИД заверил, что работают над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19.
Кстати, 20 августа украинские COVID-сертификаты одними из первыми получили признание Евросоюза, ведь Украина технически присоединилась к системе.
Кратко о цифровых украинских COVID-сертификатах
- Цифровой сертификат смогут получить украинцы, прошедшие 2 дозы вакцинации.
- Им не нужно будет сдавать тесты на коронавирус во время путешествий по странам ЕС. Действителен ли сертификат – будут проверять по QR-коду.
- Это все будет происходить через приложение Дия. В приложении нужно выбрать "Услуги" и впоследствии "Получить сертификат".
- Далее с помощью электронной подписи – подтвердить передачу данных из Электронной системы здравоохранения в Дию. После этого сертификат появляется на смартфоне.