Уряд Мальти ухвалив таке рішення, згідно з рекомендацією Євросоюзу. Про це повідомив очільник МЗС України.

До теми ЄС схвалив COVID-сертифікати України: як і коли з ними можна буде мандрувати

Держава Європи визнала українські цифрові COVID-сертифікати

Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією Євросоюзу,

– заявив Дмитро Кулеба.

Глава МЗС запевнив, що працюють над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19.

До речі, 20 серпня українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу, адже Україна технічно приєдналась до системи.

Коротко про цифрові українські COVID-сертифікати

Цифровий сертифікат зможуть отримати українці, які пройшли 2 дози вакцинації.

Їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.

Це все відбуватиметься через додаток Дія. У додатку потрібно обрати "Послуги" та згодом "Отримати сертифікат".

Далі з допомогою електронного підпису – підтвердити передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я у Дію. Після цього сертифікат з'являється на смартфоні.



Як отримати COVID-сертифікат / Інфографіка 24 каналу