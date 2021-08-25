Уряд Мальти ухвалив таке рішення, згідно з рекомендацією Євросоюзу. Про це повідомив очільник МЗС України.
До теми ЄС схвалив COVID-сертифікати України: як і коли з ними можна буде мандрувати
Держава Європи визнала українські цифрові COVID-сертифікати
Мальта визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію від COVID-19, згідно з рекомендацією Євросоюзу,
– заявив Дмитро Кулеба.
Глава МЗС запевнив, що працюють над збільшенням свободи та безпеки подорожей громадян України, навіть в складних умовах пандемії COVID-19.
До речі, 20 серпня українські COVID-сертифікати одними з першими отримали визнання Євросоюзу, адже Україна технічно приєдналась до системи.
Коротко про цифрові українські COVID-сертифікати
- Цифровий сертифікат зможуть отримати українці, які пройшли 2 дози вакцинації.
- Їм не потрібно буде здавати тести на коронавірус під час подорожей країнами ЄС. Чи дійсний сертифікат – перевірятимуть по QR-коду.
- Це все відбуватиметься через додаток Дія. У додатку потрібно обрати "Послуги" та згодом "Отримати сертифікат".
- Далі з допомогою електронного підпису – підтвердити передачу даних з Електронної системи охорони здоров'я у Дію. Після цього сертифікат з'являється на смартфоні.