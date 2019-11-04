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      Малые предприниматели устроили протест возле Офиса Президента: чего требуют

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      Малые и средние предприниматели со всей Украины устроили 4 ноября около Офиса Президента Украины акцию "Спасите малый бизнес". Участники требуют отменить законы 128 и 129, которые обязывают предпринимателей использовать кассовые аппараты и вводят штрафы для тех, кто этого не будет делать.

      Предприниматели-участники акции требуют, чтобы к ним вышел Президент Украины Владимир Зеленский и лично пообщался с людьми, сообщила корреспондент 24 канала.

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      Законы, против которых выступают малые предприниматели, вступят в силу в 2020 году. До 1 октября предусмотрен льготный период: тех, кто будет нарушать закон и не пользоваться кассовыми аппаратами, будут штрафовать. Штрафы сначала составят 10% от стоимости товара или услуги, за повторное нарушение закона – 50%. Когда же завершится льготный период, то сначала будут штрафовать на всю сумму товара, а в следующий раз – на 150% от стоимости товара или услуги.

      Наши конкретные требования – законодательная инициатива от президента об отмене законов 128 и 129 и создание координационного совета – совещательно-консультативного органа при президенте по вопросам микропредпринимательства,
      – рассказал в комментарии 24 канала председатель общественной организации "Союз защиты предпринимательства" Сергей Доротич.

      "Президент встречался с олигархами, с крупным бизнесом, а с микропредпринимателями он почему-то упорно не встречается", – добавил Доротич.

      Акція Офіс Президента малі підприємці ФОПи
      Акция малых предпринимателей под Офисом Президента / Фото Марины Молько (24 канал)

      "Маленькому предпринимателю просто нереально сейчас нанять этого бухгалтера. А там – очень много разных моментов: налоговая полиция, которая будет приходить и проверять эти чеки и выписывать штрафы", – рассказала участница акции Татьяна.

      Акція Офіс Президента ФОПи малі підприємці протести касові апарати
      Акция малых предпринимателей под Офисом Президента / Фото Марины Молько (24 канал)

      Авторы этих законов убеждают, что введение кассовых аппаратов должно вывести экономику из тени. Но мелкие предприниматели уверяют, что это их уничтожит, они будут вынуждены закрыть свой бизнес и уехать, как и многие украинцы, за границу. Соответственно, эти малые предприниматели не смогут предоставить рабочие места тысячам украинцев.

      Кроме штрафов, малых предпринимателей пугает не сам момент приобретения кассового аппарата. Кстати, говорят, что кассовые аппараты дорогие – от 3 тысяч гривен. А пугают расходы на обслуживание. Так, предприниматели говорят, что чтобы понять все нюансы и этапы учета, им придется нанимать работников, в частности бухгалтеров, и выплачивать им зарплату. А это для малых предпринимателей непосильные нагрузки.

      Читайте также: Никакого драматизма и драконовских штрафов, – Маркарова об изменениях для ФЛП

      Кроме того, предприниматели опасаются, что когда эти законы заработают, то большой бизнес сосредоточит в своих руках всю власть. Это приведет к тому, что самые необходимые продукты, в частности молоко, будут стоить в разы дороже, чем сейчас.

      Что известно о законах, против которых протестуют малые предприниматели?

      • 18 сентября 2019 года Верховная Рада приняла законопроекты о введении обязательных кассовых аппаратов для ФЛП и уменьшении давления на бизнес. Авторами документа являются нардепы от "Слуги народа".
      • Торговые предприятия должны быть освобождены от обязательства покупать классические и громоздкие кассовые аппараты – их можно будет заменить сертифицированным программным обеспечением, которое онлайн будет отправлять данные об операциях на сервер налоговой службы.
      • Также документ предусматривает расширение круга предпринимателей и предприятий, которые эти РРО – фактически электронные кассовые аппараты – иметь обязаны.
      • Должен быть внедрен так называемый кэшбек. Он должен способствовать детенизации оборота наличных, стимулируя покупателей получать фискальные чеки. Если продавец нарушил кассовую дисциплину, то покупатель сможет рассчитывать на компенсацию 100% стоимости приобретенного товара.
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      Автор: Ирина Кошанская, Марина Молька
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство Офіс Президента Пикет Протесты Налоги Бизнес ФОПы Новости Киева
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