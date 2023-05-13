Вероятно, родители при малыше говорят, кто такой Путин такими словами, чтобы ребенок мог повторить и при этом не употреблял нецензурные слова. По состоянию на вечер 13 мая видео с мальчиком уже просмотрели более 300 тысяч пользователей, пишет 24 Канал.

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Что мальчик сказал о Путине

На видео, которое опубликовала в тиктоке мама мальчика Юлия Пандина, ребенок говорит: "Собака дикая" Мать расспрашивает, кого он так называет, тогда мальчик объяснил ей.

Путин – собака дикая! Ну собака дикая,

– сказал мальчик.

Далее он очень эмоционально объясняет: "Летают ракеты". Мама, поняв, что говорит мальчик, призывает сына сказать им "но-но". Тогда малыш машет указательным пальчиком и говорит: "Но-но".

Двухлетний Тимур метко сказал, кто такой Путин: смотрите видео

И не поспоришь. Устами ребенка говорится истина,

– подписала видео мать мальчика.

Она регулярно публикует видео с малышом. Согласно им, в конце февраля 2022 года мальчику исполнилось два года, зовут его Тимур.

Как малыш радовался приходу ВСУ

После деоккупации Херсона ликовали как взрослые, так и дети. Ведь последние также живут во время воздушных тревог, слышат сирены, рассказы о враге и Вооруженных силах Украины.

Так, после деоккупации Херсона маленький мальчик подбежал к украинскому военному 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады и спросил его: "Дядя, а вы всех козлов выгнали?".

Малыш из Херсона спрашивает у военного ВСУ об освобождении города: смотрите видео

Кроме этого, сеть поразило видео, как украинский военный Олег Берестовый с позывным "Фродо" показал, как поет колыбельную песенку новорожденному сыну. Малыш мило заснул сразу на гитаре отца-военнослужащего.

Эти дни мутные, но, в сущности, взлетают в небо дроны мощные. Не могут спокойно жить земляне, потому что на Украину лезут россияне. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы. Небо наполняется дронами, в Россию летят хлопками. Спи, котик милый – работают Вооруженные Силы,

– спел Олег "Фродо" Берестовый своему малышу.

Украинцев также растрогало это видео. Посмотреть его можно по ссылке.