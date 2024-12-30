Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политолога Александра Черненко в день Контрразведки СБУ.

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Эксперт подчеркивает, что СБУ ежедневно разоблачает агентов РФ, наводчиков и поджигателей военной техники.

"С начала полномасштабной войны уже разоблачили 93 агентурные сети (47 в 2023 году и 46 в 2024-м). Причем Служба разгромила основные российские сети в первый год полномасштабного вторжения. Сейчас враг активно ищет новые формы для вербовки и работы собственных агентов. Однако контрразведчики разоблачают и оперативно задерживают пророссийских предателей", – акцентирует экс-нардеп.

По мнению политолога, о качестве работы контрразведки говорит тот факт, что Служба задерживает 100% завербованных россиянами поджигателей военной техники.

"Среди задержанных контрразведкой также известные политики из разных политических сил, которые вели подрывную деятельность против Украины в интересах кремля. Их перечень известен всем: от Нестора Шуфрича до Александра Дубинского. Также контрразведчики СБУ предупредили несколько кровавых терактов, которые россияне готовили в Киеве и других городах. Например, рашисты планировали теракты на 9 мая и в октябре 2024 года", – напоминает Черненко.

Лучшая работа контрразведчика – та, которую не замечает простой гражданин. Думаю, если бы общественность знала бы об объеме масштабов работы нашей контрразведки, то была бы поражена. Каждый разоблаченный агент, задержанный предатель или разрушенная агентурная сеть – это десятки или сотни спасенных жизней,

– резюмирует Черненко.

Напоминаем ранее стало известно, что СБУ нейтрализовала агентурную сеть российского ГРУ, которая должна была организовать массовый сход с путей поездов Укрзализныци.