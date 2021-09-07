Водитель был за рулем Renault Trafic. Трагедия произошла на дороге, где поблизости не было пешеходного перехода. Мужчина увидел людей, но избежать ДТП уже не удалось.

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Мать с дочерью переходили дорогу за мороженым

ДТП произошло вечером 5 сентября в селе Новая Збурьевка Скадовского района. Учительница украинского языка Анна Качан вместе с 9-летней дочерью Софией переходили дорогу. Они возвращались с поминок, но решили зайти в магазин за мороженым.

Сестра Анны Татьяна Сумар рассказала, что за рулем был местный житель Володя. По словам женщины, водитель был уверен, что пешеходы видят его, он даже не тормозил. Дело в том, что бус загружен зерном.

От удара Аня и Софийка улетели, как кегли, метров на десять. Мы видели, что автомобиль уже даже был на встречной полосе,

– сказала Татьяна.

Что известно о семье

Анна много лет преподавала украинский язык в местной школе. Ученики и родители уважали и любили ее. Софийка играла на гитаре. Татьяна рассказала, что за ребенком грустит ее беленькая кошечка. Она глухая, поэтому узнавала только девочку.

Отец Софии Сергей Качан был на заработках в Европе. Когда узнал о трагедии, решил срочно вернуться домой. Родственники отметили, что отец любил Софию, был очень заботливым.

"Он на этот раз не хотел ехать, будто чувствовал что-то", – сказала женщина.