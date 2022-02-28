Фотографию выложил полк "Азов". На фото можно заметить всю переписку, которая начинается с вопроса об обучении в Крыму.

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Дальше мать россиянина спрашивает у него, может ли она отправить посылку. Он отказывается. "Да какую посылку, мама? Я повеситься хочу", – пишет военный.

Фото переписки солдата из России с мамой

Также, как можно увидеть на дисплее смартфона, россиянин начал объяснять, что попал на "настоящую войну", от которой ему страшно.

"Нам сказали, что они будут нас приветствовать, а они бросаются под нашу технику и не дают проехать. Называют нас фашистами. Мама, мне очень тяжело", – написал он.

Пока не известно, что это за солдат и сколько ему было лет. Для поиска родственники могут обращаться на правительственный сайт и телеграм-канал "Ищу своих", которые специально разработало украинское МВД.

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