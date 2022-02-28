Світлину виклав полк "Азов". На кадрі можна помітити все листування, яке починається із запитання про навчання в Криму.

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Далі мати росіянина запитує у нього, чи може вона надіслати посилку. Він відмовився. "Та яку посилку, мамо? Я повіситись хочу", – відповів військовий.



Листування солдата Росії з мамою / Фото з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Також, як можна побачити на дисплеї смартфону, росіянин почав пояснювати, що потрапив на "справжню війну", від якої йому страшно.

"Нам сказали, що вони нас вітатимуть, а вони кидаються під нашу техніку і не дають проїхати. Називають нас фашистами. Мамо, мені дуже важко", – написав він.

Наразі не відомо, що це саме за солдат та скільки йому було років. По пошук родичі можуть звертатись на урядовий сайт та телеграм-канал "Ищу своих", які спеціально розробило українське МВС.



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