Кристина Александрович узнала о катастрофе по телефону от матери погибшего. Воспоминаниями бывшая гражданская жена поделилась в разговоре с журналисткой 24 канала.
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По словам Александрович, мать Игоря Матькова плакала и кричала в трубку от того, что самолет разбился. "Мама только плачет и говорит: "Убили как насекомых", – рассказала женщина.
Погибший бортпроводник мечтал стать пилотом
Игорь Матьков, которому было 34 года, работал в авиации примерно с 2008 года. На последнем своем рейсе был старшим бортпроводником, хоть его самая большая мечта в жизни была работать именно пилотом.
Он учился на пилота и одновременно работал. На момент гибели у него были все лицензии и необходимые документы, чтобы работать пилотом,
– объяснила Александрович.
Пара познакомилась в самолете. Игорь был стюардом, а Кристина – пассажиркой. Гражданские супруги вместе посетили более 30 стран. Игорь воспитывал сына женщины Алексея. Отношения пара прекратила после 9 совместных лет, однако оставались близкими.
"Игорь фактически воспитал моего сына. Он много времени ему уделял даже после нашего расставания. Алексей его обожал. Это был его кумир и идеал. Сын мог даже меня не послушать, а Игоря слушал", – поделилась женщина.
Бывшая гражданская жена: потерю чувствую каждый день
По мнению Александрович никто не верит, что самолет МАУ сбили случайно. "Страна сбила гражданский самолет другого государства и сказала: "Ой, мы случайно". И все. Украина такая: "Ну да". Больно от этого", – отметила бывшая гражданская жена.
Гражданские супруги посетили более 30 стран / Фото из фейсбука Кристины Александрович
"Иногда нафантазирую, возможно, он жив. Может в плену, ведь их же хоронили в закрытых гробах. Потерю чувствую каждый день. Он не позвонит, не напишет, не улыбнется. Тяжело очень", – рассказала она.
Авиакатастрофа МАУ в Иране: коротко
- Иранские военные сбили ракетами самолет МАУ 8 января 2021 года в небе Тегерана. Погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.
- Среди погибших 11 украинцев – 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство других погибших – граждане Ирана.
- Власти Ирана только 11 января подтвердили истинную причину авиакатастрофы. С тех пор страны, граждане которых погибли в катастрофе, пытаются добиться от Ирана должной компенсации. Тегеран на какие-то суммы давал согласие, но крайне незначительные.
Авиакатастрофа МАУ в Иране / Инфографика 24 канала
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